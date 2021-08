Rollercoaster restrykcji przyjazdowych. 50 zmian w półtora roku

Zielone, pomarańczowe i czerwone listy krajów brytyjski rząd aktualizuje co trzy tygodnie od czasu ich wprowadzenia w maju, a lista objętych nimi kierunków podróży bez kwarantanny zmieniała się prawie co tydzień między lipcem 2020 roku a styczniem 2021 roku.

Jak przypomina stacja telewizyjna w swoim internetowym serwisie wielu wczasowiczów brytyjskich przez zmiany przepisów3 było zmuszonych do skrócenia podróży i pośpiesznego powrotu do domu, żeby zdążyć zanim wejdą w życie surowsze przepisy, dotyczące przyjazdów. Spotkało to nawet samego ministra ds. transportu Granta Shappsa, którego zapowiedź zmiany zastała w Hiszpanii – ten kraj skreślono z listy kierunków bez restrykcji zaledwie po 16 dniach.