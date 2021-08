Polacy mocno widoczni w Chanii

Sierpień powinien również przynieść zadowalające wyniki, choć na razie trudno to jednoznacznie określić, bo wiele rezerwacji spływa w ostatniej chwili. Jeśli sytuacja zdrowotna się nie zmieni, dobrze zapowiada się również wrzesień. Zdaniem prezesa sezon potrwa do końca października, a zakończy się najpóźniej w listopadzie. Na razie ani branża hotelarska, ani turyści nie są gotowi, by przyjeżdżać na Kretę zimą. Zdaniem prezesa w tym roku, o ile nie będzie niespodzianek, uda się dojść do 45 procent wyniku z 2019 roku.