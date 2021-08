Turystyka zostaje w resorcie rozwoju. Czy Gut-Mostowy także?

Gut-Mostowy także czeka na taką rozmowę. Nie chciał nam jednak powiedzieć, czy jeśli padłaby wtedy propozycja pozostania w resorcie rozwoju, rozważy ją. – Na spotkaniu pożegnalnym ze współpracownikami departamentu turystyki zapowiedziałem, że na pewno będę dalej pracował na rzecz turystyki. Jeśli wrócę do Sejmu (wiceminister jest posłem – red.) myślę o zaproponowaniu utworzenia w sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki podkomisji do nowych ustaw, nad którymi pracuje ministerstwo – o POT-ROT-LOT, o najmie krótkoterminowym, o opłacie turystycznej, o usługach hotelarskich.

Również, jeśli chodzi o polityczną drogę Guta-Mostowego, nie jest ona na razie sprecyzowana. Polityk zadeklarował w rozmowie z PAP, że potrzebuje tydzień do namysłu, w sprawie, czy przystąpić do nowo utworzonego koła Porozumienia. Jednocześnie, jak powiedział Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy poinformował go, że nie wraca do klubu PiS, a w kwestii ewentualnego przystąpienia do koła Porozumienia „poprosił jeszcze o trochę czasu do namysłu”.