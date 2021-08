Andrzej Gut-Mostowy: Robiłem wszystko dla ratowania turystyki

Zalicza do nich: ustawę z pomocą dla przedsiębiorców turystycznych (zwolnienia ze składek ZUS i postojowe), zaproponowanie i prowadzenie (do pewnego momentu, potem ustawę przejęła Kancelaria Prezydenta i ostatecznie Polski Bon Turystyczny wszedł do parlamentu jako projekt prezydenta Andrzeja Dudy) prac nad bonem turystycznym, jako formy wsparcia dla rodzin z dziećmi i dla branży turystycznej, doprowadzenie do powołania Turystycznego Funduszu Zwrotów (pożyczka dla organizatorów turystyki, którzy musieli rozliczyć się z klientami z pobranych wcześniej od nich zaliczek na imprezy, które się nie odbyły z powodu lockdownów) i Turystycznego Funduszu Pomocowego (służy gromadzeniu pieniędzy na „poduszkę finansową” dla touroperatorów na wypadek podobnych kryzysów, jak ten wywołany pandemią), udział w przygotowaniu ustawy o pomocy rządu dla gmin górskich (rekompensata za utracone w sezonie zimowym przychody na inwestycje turystyczne w 200 gminach na południu kraju), a także powołanie Rady Ekspertów ds. Turystyki przy ministrze rozwoju.