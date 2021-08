Majorka dziękuje turystom za odpowiedzialne zachowanie

Fundació Mallorca Turisme rozpoczęła kampanię informacyjną, która ma chce uczulić turystów, by przestrzegali zasad wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W materiałach informacyjnych i na stronie internetowej przypomina przyjezdnym, jakie ograniczenia obowiązują na wyspie, jak należy się zachowywać i o czym pamiętać w trakcie pobytu, a wszystko zgodnie z mottem „Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Dziękujemy, że postępujecie odpowiedzialnie”.

Na stronie internetowej Mallorcasafetourism internauci znajdą odpowiedzi na pytania, jak przygotować się do podróży na wyspę, jakie są zasady wjazdu i korzystania z obiektów noclegowych oraz jak należy się zachowywać na plaży, w restauracjach, barach, na zakupach czy w instytucjach kultury. Inicjatorzy działań chcą, by także turyści przyczyniali się do podnoszenia bezpieczeństwa na Majorce.