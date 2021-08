Rosyjscy turyści lądują już nad Morzem Czerwonym

W poniedziałek rozpoczęły się ponownie loty z turystami z Rosji nad Morze Czerwone – informuje agencja Associated Press. Rosja wznowiła je po prawie sześcioletniej przerwie zawieszenia spowodowanego obawami władz rosyjskich wywołanych zestrzeleniem w 2015 roku rosyjskiego samolotu z rosyjskimi turystami wracającymi do domu. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Zginęły wtedy 224 osoby.

EgyptAir podał, że będzie obsługiwał siedem lotów z Moskwy do Hurghady i Szarm el-Szejk. Pierwszy lot do tej drugiej miejscowości na Synaju zaplanowano na wtorek.

Ale lotów będzie znacznie więcej. Jak powiedział – relacjonuje AP – przedstawiciel Egiptu do Rosji, Ihab Nasr, w lokalnej stacji telewizyjnej, co tydzień będzie 20 bezpośrednich połączeń między stolicą Rosji a dwoma kurortami nad Morzem Czerwonym.

Rosyjska państwowa agencja lotnicza Rosawiacja zezwoliła ośmiu rosyjskim liniom lotniczym na obsługiwanie lotów do Hurghady i Szarm el-Szejk z 43 miast w całej Rosji (na liście nie ma Sankt Petersburga, do którego leciał sześć lat temu strącony samolot). Na razie jednak tylko Rossija, linia lotnicza należąca do Aerofłotu, ma zaplanowane regularne loty do egipskich kurortów nad Morzem Czerwonym z moskiewskiego lotniska Szeremietiewo. Już w poniedziałek poleciało tą linią ponad 500 osób do Hurghady i ponad 500 do Szarm el-Szejk.