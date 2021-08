Siedem nowych krajów na brytyjskiej zielonej liście. Bez Polski

Przypomnijmy, że Wielka Brytania przypisuje kraje wedle ryzyka epidemicznego do trzech list: zielonej, bursztynowej i czerwonej, na wzór sygnalizacji świetlnej.

Podróżni, którzy przyjeżdżają z krajów czerwonych (mogą to być wyłącznie obywatele Wielkiej Brytanii lub rezydenci), muszą zrobić w sumie trzy testy PCR (jeden przed przylotem i dwa po przylocie) i przejść 10-dniową płatną kwarantannę w wyznaczonym hotelu. Przylatujących z krajów bursztynowych, do których należy także Polska, obowiązują trzy testy PCR i 10-dniowa kwarantanna w domu lub miejscu pobytu, przy czym zaszczepieni są z niej zwolnieni. Z kolei od podróżnych, którzy przybywają z krajów zielonych, wymaga się dwóch testów PCR (przed i po przylocie), zwalania się ich natomiast z kwarantanny.

Nowe państwa na zielonej liście to Niemcy, Austria, Norwegia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Łotwa. Spośród nich tylko dwa ostatnie przyjmują bez kwarantanny niezaszczepionych Brytyjczyków.

Ponadto z listy czerwonej na bursztynową przesunięte zostały Indie, Bahrajn, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z bursztynowej na czerwoną Gruzja, Meksyk, Reunion i Majotta w archipelagu Komorów, a z bursztynowej plus na bursztynową Francja, co oznacza, że po przyjeździe z niej zaszczepieni nie będą musieli izolować się w domu.

Problem będą mieli natomiast Brytyjczycy spędzający urlop w Meksyku, który został przesunięty na czerwoną listę z powodu rosnącej liczby zakażeń wariantem B.1.621 koronawirusa, zidentyfikowanym pierwszy raz w Kolumbii. Minister transportu Grant Shapps powiedział BBC, że w Meksyku przebywa obecnie 5-6 tysięcy Brytyjczyków. Jeśli chcą oni uniknąć kwarantanny w hotelu, muszą wrócić w niedzielę, 8 sierpnia, przed godziną 4.00 rano, bo wtedy właśnie nowe regulacje wchodzą w życie. British Airways już organizuje dodatkowe samoloty dla tych, którzy zamierzają wcześniej wrócić do domu.

Rząd ogłosił również, że 12 sierpnia wzrośnie cena kwarantanny w hotelu – z 1750 do 2285 funtów w pokoju jednoosobowym i z 650 do 1430 funtów dla dodatkowej osoby dorosłej w pokoju.

Od niedzieli zielona lista będzie więc liczyć 36 państw i terytoriów, z których 16 będzie pod obserwacją, co oznacza, że mogą zostać przesunięte na listę bursztynową. Branża turystyczna ubolewa, że nie udało się znacząco rozszerzyć zielonej listy i że wiele popularnych wakacyjnych miejsc, jak choćby Grecja, wciąż figuruje na liście bursztynowej.

– Wielka Brytania ma jeden z najwyższych wskaźników zaszczepienia na świecie, a mimo to utrzymuje największe restrykcje, jeśli chodzi o podróżowanie za granicę – zauważa szefowa organizacji biur podróży Advantage Travel Partnership, Julia Lo Bue-Said, cytowana przez portal ttgmedia.com. Jej zdaniem sezonu letniego nie da się już uratować.

– Rząd nadal nie wykorzystuje w pełni sukcesu programu szczepień, zbyt ostrożne podchodząc do zielonej listy i nie łagodząc ograniczeń podróży, w tym wymogu wielokrotnych testów, nawet po odwiedzeniu miejsc o niskim ryzyku – wtóruje jej szef organizacji branży turystycznej ABTA Mark Tanzer. – W rezultacie otwarcie międzynarodowych podróży postępuje w ślimaczym tempie, co bardzo utrudnia organizatorom wycieczek wytwarzanie dochodu koniecznego do utrzymania przedsiębiorstw i miejsc pracy – dodaje.