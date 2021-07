Niemcy bogatsze o nowe obiekty światowego dziedzictwa UNESCO

Komitet Światowego Dziedzictwa podczas swojego 44. posiedzenia, które odbywa się w chińskim mieście Fuzhou, wpisał na listę światowego dziedzictwa UNESCO kolejne miejsca w Niemczech – informuje w komunikacie Niemiecka Centrala Turystyki (DZT). Są to Kolonia artystów na Wzgórzu Matyldy (Mathildenhöhe) w Darmstadt oraz Baden-Baden, Bad Ems i Bad Kissingen, które wraz z ośmioma innymi miejscowościami uzdrowiskowymi (Baden bei Wien w Austrii, Spa w Belgii, Franciszkowe Łaźnie, Karlowe Wary i Mariańskie Łaźnie w Czechach, Vichy we Francji, Montecatini Terme we Włoszech i City of Bath w Wielkiej Brytanii) weszły w skład tak zwanych Wielkich Uzdrowisk Europy.

