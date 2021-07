MSZ odradza podróże do Tunezji. "Turyści zostańcie w hotelach”

Resort zaleca również, aby podróżni wybierający się do Tunezji korzystali z wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Najlepiej takich biur, które mają plany zarządzania kryzysowego i rezydentów w Tunezji.

Kategorycznie odradza poruszanie się wieczorem i w nocy poza strefami turystycznymi i głównymi szlakami komunikacyjnymi ze względu na duży poziom przestępczości o charakterze rabunkowym. Na terytorium całego kraju obowiązuje godzina policyjna od godziny 20 do 5 rano.

Od 1 lipca wyjeżdżających do Tunezji obowiązuje, ze względu na sytuację pandemiczną, okazanie testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dotyczy to wszystkich, w tym osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Obowiązkowe jest też okazanie wypełnionego i wydrukowanego formularza zobowiązującego do 7-dniowej kwarantanny.