Chorwacja szczepi na covid-19 turystów. Bezpłatnie

Chorwacki rząd poszerzył katalog osób, które mogą bezpłatnie skorzystać z programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Zgodnie z nowymi regulacjami objęci są nim wszyscy obywatele Chorwacji, którzy nie mają statusu ubezpieczonego w rozumieniu przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Kolejną grupą uprawnioną do skorzystania z programu są obywatele Chorwacji, którzy żyją za granicą i przyjechali w odwiedziny do kraju lub wrócili tu czasowo. Z bezpłatnych szczepień skorzystać mogą też obcokrajowcy, którzy przyjechali do Chorwacji z wizytą lub przebywają tam czasowo – pisze austriacki portal branży turystycznej Tip Online.

Jak podaje Ministerstwo Turystyki i Sportu, do 14 lipca do Chorwacji przyjechało 3,9 miliona turystów, którzy wykupili 20,4 miliona noclegów. To oznacza wzrost o odpowiednio 51 i 47 procent rok do roku.