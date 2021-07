Podróżowanie po Europie podrożało. Polska w czołówce

Największy wzrost widać w wypadku Turcji, jest to 79 procent (plus 165 euro wobec 92 euro), na drugim miejscu znalazła się Polska (więcej o 64 procent, 122 euro wobec 74 euro), na trzecim Grecja (plus 44 procent, 153 euro wobec 106 euro). Kolejne pozycje należą do Włoch (plus 34 procent), Austrii (plus 32 procent), Niemiec (plus 27 procent), Chorwacji (plus 27 procent), Francji (plus 20 procent), Portugalii (plus 20 procent) i Hiszpanii (plus 12 procent).