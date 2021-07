Gowin: Jak przyjdzie czwarta fala, państwo pomoże turystyce

W Gródku nad Dunajcem odbyło się wczoraj wspólne posiedzenie Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy ministrze rozwoju z Radą Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem była ocena bonu turystycznego. 1 sierpnia mija bowiem rok od uruchomienia jego udostępnienia beneficjentom.

Jarosław Gowin wystąpił dzisiaj z tej okazji na konferencji prasowej. Jak mówił, uruchomienie bonu „było pomysłem znakomitym”. – Po pierwsze pozwolił on przetrwać, a w wielu przypadkach nawet rozwinąć się polskim firmom turystycznym, nastawionym na turystykę krajową. Po drugie – bon turystyczny ma też duże znaczenie społeczne, dzięki niemu wiele dzieci z rodzin mniej zamożnych może skorzystać, czasami pierwszy raz, z wypoczynku wakacyjnego w dobrych warunkach – ocenił wicepremier.

Gowin dziękował przy okazji przedsiębiorcom turystycznym „za znakomitą współpracę i zaangażowanie”. Nawiązał też do obaw, jakie dręczą branżę turystyczną – czy, jeśli nadejdzie czwarta fala zakażeń koronawirusem i rząd wprowadzi ograniczenia w życiu społecznym i w działalności gospodarczej, to zapewni również pomoc przedsiębiorcom.

– Chcę zapewnić was, że ani ja, ani minister Andrzej Gut-Mostowy, ani cały rząd nie zapomnimy o trudnych wyzwaniach stojących przed tą branżą, bo jesteśmy w interwale między trzecią falą pandemii, a niestety możliwą falą czwartą. Jeśli branża turystyczna, bądź jakakolwiek inna, będą w przyszłości potrzebowały pomocy ze strony państwa, możecie być państwo pewni, że taka pomoc nadejdzie – zadeklarował.

Gut-Mostowy zwrócił uwagę, że jest bon spowodował wyjście wielu przedsiębiorców z szarej strefy – w niektórych gminach nawet o 50 procent wzrosła liczba firm. Chodzi o to, ze chciały skorzystać z możliwości rozliczania się z klientami w bonach turystycznych.

Szlachta przypomniał, że bon wspiera zarówno rodziny i aktywuje dzieci do poznawania kraju, jak i przedsiębiorstwa turystyczne.

Lasek podkreślił, że „bon nie tonie w morzu pomocy [społecznej] państwa, ale jest impulsem do rozwoju turystyki”. A Węgłowski, że bon pobudza konsumentów do korzystania z turystyki, a co za tym idzie pozwala utrzymać obiekty noclegowe i miejsca pracy w nich, chociaż – jak przyznał – 100 tysięcy ludzi odpłynęło w pandemii z tego segmentu rynku.