Eksperci ds. turystyki: Zaszczepieni powinni mieć przywileje

Przez aklamację przyjęli apel do władz państwa, ale także do środowiska przedsiębiorców turystycznych. Te pierwsze namawiają do wykorzystania certyfikatu szczepień, służącego obecnie turystom wyjeżdżającym za granicę, do celów wewnętrznych.

– Certyfikat w wielu państwach służy jako przepustka do muzeów, na koncerty, a nawet do restauracji – wskazuje Łukasz Adamowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel i członek Rady POT. – Gdyby nasz rząd określił jasno, że zaszczepieni, legitymujący się tym certyfikatem będą mogli brać udział w spotkaniach, targach i konferencjach, nawet, gdy takiego udziału zabroni się niezaszczepionym, to by bardzo pomogło planować naszym klientom decyzje zakupowe (według badań branży MICE w imprezach zaliczanych do turystyki biznesowej odsetek zaszczepionych to aż 80 procent), a samej branży planować pracę. Większa doza przewidywalności pozwoliłaby utrzymać zatrudnienie w naszych firmach, choćby w hotelach.