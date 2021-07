Branża MICE: Czas zacząć działać w nowej rzeczywistości

Organizatorzy od dawna przygotowani są do realizacji bezpiecznych wydarzeń biznesowych i rozrywkowych, lecz limity skutecznie hamują popyt na nie i utrudniają odbudowę branży. Sektor potrzebuje jasnego i rozsądnego planu na jesień, podanego z wyprzedzeniem, aby móc skutecznie zapełnić kalendarze spotkań i wydarzeń.

W czerwcu firmy z branży MICE zrealizowały pierwsze zlecenia. Głównie były to grupowe wyjazdy integracyjne, motywacyjne i nagrodowe dla pracowników lub partnerów biznesowych do miejsc, które są przygotowane na przyjęcie grup i racjonalizują lokalne obostrzenia tak, aby umożliwić powrót tego typu działalności. W Polsce odbywały się głównie spotkania dla małych grup krajowych i spotkania plenerowe. Turystyka przyjazdowa do Polski i spotkania dla grup zagranicznych praktycznie nadal nie funkcjonują, tak jak i branża targowa, kongresowa, koncertowa czy hotele miejskie nastawione na klienta biznesowego.