Mołdawia: W piwnicach i spiżarniach mamy coś specjalnego dla gości

Kampanię zachęcającą do przyjazdu do Mołdawii zainaugurował spot filmowy „Be our guest, again, in Moldova!” (bądź naszym gościem, ponownie, w Mołdawii), który pokazuje optymizm i radość Mołdawian z ponownego spotkania z długo oczekiwanymi turystami i najbliższymi sąsiadami – informuje w komunikacie Narodowe Stowarzyszenie Turystyki Przyjazdowej Mołdawii (ANTRIM).

