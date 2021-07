Pandemia straszy. Polacy szukają noclegów, które można odwołać

Pandemia nadal znacząco wpływa na plany wakacyjne Polaków – wynika z badania HX Study, które cyklicznie przygotowuje agencja mediowa Starcom należąca do holdingu reklamowego Publicis Groupe.

Kolejne kryteria wyboru miejsca na urlop to bezpieczeństwo na miejscu (m.in. dezynfekcja, obowiązek noszenia maseczek, ograniczenie liczby gości), a także bliskość miejsca wypoczynku i miejsca zamieszkania umożliwiająca szybki i łatwy powrót do domu w razie konieczności (około dwie trzecie wskazań). Polacy boją się bowiem wciąż zmieniających się wymagań dotyczących testów, szczepień i kwarantanny. Pozostając w Polsce, nie ryzykują nieplanowanych komplikacji przy przekraczaniu granicy. Skutecznie zniechęcić do wyjazdu może na przykład konieczność wcześniejszego wykonania testu na covid-19. Miejsca, które nie stawiają takiego warunku, wybierze aż 60 procent ankietowanych.