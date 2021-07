Branża turystyczna pozywa brytyjski rząd

Władze ogłosiły, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii w pełni zaszczepieni, wracający z krajów średniego ryzyka (tak zwana lista pomarańczowa), nie będą musieli od 19 lipca poddawać się kwarantannie , co umożliwi podróżowanie 65 procentom dorosłych w pełni zaszczepionych i osobom do 18. roku życia.

Twierdzą, że jest tylko kilka zielonych kierunków, a wiele z nich to małe wyspy. Za to wszystkie ważne: Hiszpania, Grecja, Francja i USA są utrzymywane na liście pomarańczowej, co oznacza, że nawet po 19 lipca podróżowanie do nich będzie ograniczone, a popyt zduszony, bo osoby nie mające dwóch dawek szczepionki i nie mieszkające na stałe na Wyspach będą podlegać kwarantannie.