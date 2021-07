Estonia zaprasza Polaków na wakacje

Organizacja odpowiedzialna za turystyczną promocję Estonii, Estonian Tourist Board (ETB), uruchomiła internetową kampanię pod hasłem „Wakacje nad morzem w rytmie Estonii”, zachęcającą Polaków do przyjazdu – dowiadujemy się z komunikatu prasowego. A konkretnie do „odkrywania żywej osi czasu wysp i wybrzeży”, „delektowania się letnimi zachodami słońca, które mogą trwać całe życie” i „smakowania fast foodu, który jest tak szybki (ang. fast), jak szybko rośnie” (gra słów – taste fast food that comes as fast as it grows) – czytamy w komunikacie.

