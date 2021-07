Bony turystyczne przyspieszyły, ale pula wciąż duża

Pieniądze z bonów można wydać na pokrycie kosztów wypoczynku i wycieczek rodzin z dziećmi lub samych dzieci (obozy, kolonie, zielone szkoły itp.) . Rodzice nie dostają jednak pieniędzy do ręki, ani nawet na konto – dzięki systemowi elektronicznemu są one przekazywane bezpośrednio przedsiębiorcom turystycznym. Jest jeden warunek – że przedsiębiorca zarejestrował się przez PUE ZUS w specjalnym programie .

Do tej pory Polacy pobrali już ponad 2 miliony bonów o łącznej wartości ponad 1,7 miliarda złotych. Chociaż kilka tygodni przed wakacjami zarówno aktywowanie bonów (bon ma postać elektronicznego numeru), jak i korzystanie z nich dynamicznie zaczęło rosnąć, do przedsiębiorców trafiło dopiero około 800 milionów złotych. Zarówno w bonach aktywowanych, jak i w tych czekających jeszcze na odbiorców, zostało więc 3,2 miliarda złotych. Na te pieniądze liczą firmy turystyczne, których zarejestrowało się – głównie są to obiekty noclegowe – dotąd ponad 25 tysięcy.