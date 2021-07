Premier Grecji: Druga połowa roku będzie dla turystyki lepsza

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis patrzy na sytuację w turystyce z umiarkowanym optymizmem. Jego zdaniem w drugiej połowie roku sytuacja powinna się poprawiać i nawet być lepsza niż początkowo zakładano. Oznaczałoby to, że ostatecznie przychody sektora mogą dojść do 50 procent wyniku sprzed dwóch lat. Tak o perspektywach dla branży mówił premier w rozmowie z Yiannisem Retsosem, prezesem greckiej organizacji branżowej SETE, podczas jej walnego zgromadzenia. Relację z wydarzenia przedstawił portal Greek Travel Pages.

Premier zapowiedział, że program wsparcia zatrudnienia, który obecnie obejmuje tylko pracowników sezonowych, będzie poszerzony o tych zatrudnionych na stałe w hotelach, biurach i agencjach turystycznych i ma trwać do końca września. Mitsotakis zapowiedział jednocześnie, że państwo będzie stopniowo ograniczało pomoc, a przedsiębiorcy muszą zacząć radzić sobie sami.

Zdaniem Mitsotakisa wizerunek Grecji opiera się na wyjątkowych doświadczeniach, jakie oferuje, i ich jakości, co razem podnosi wartość produktu turystycznego. Jak podkreśla, trzeba bardziej skupić się na jakości, a nie na ilości, zwrócić uwagę, w jaki sposób oferta turystyczna może zostać zróżnicowana – w tym kontekście wspomina o rozwoju turystyki kulturowej i agroturystyki.

– Liczba turystów odwiedzających stanowiska archeologiczne jest wyjątkowo mała – mówi i dodaje, że można to zmienić. Szef greckiego rządu ma nadzieję, że każdy gość zapamięta ten kraj jako miejsce swoich najwspanialszych wakacji i poleci go innym, a sam również będzie chciał do Grecji powrócić. Na koniec premier mówił o konieczności odpowiedniego zarządzania kierunkiem, szczególnie takim, który osiągnął już pewien stopień nasycenia.