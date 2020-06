Aplikacja pokaże, czy można iść na plażę

Zdaniem prezesa stowarzyszenia hotelarskiego z Cali Mayor, Javiera Vicha, w tym roku otwarte będzie około 70 procent hoteli w regionie Palmy, a od lipca w popularnym kurorcie koło stolicy Playa de Palma, 60 procent. To oznacza, że działać będzie od stu do dwustu obiektów z trzystu należących do stowarzyszenia hotelarskiego na Majorce. Vich twierdzi, że obłożenie sięgnie 25-30 procent. – W tym roku nie chodzi o obłożenie, ale o to, żeby się otworzyć, i żeby kierunek nie stracił w porównaniu do swoich konkurentów – dodaje.