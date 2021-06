Wielka Brytania – będą bony na pobudzenie turystyki

Brytyjczycy mają dostać zachęty do podróżowania po własnym kraju. Fot. Filip Frydrykiewicz

Bony turystyczne jako nagrody w loterii, abonamenty na przejazdy transportem publicznym, budowa szlaku dookoła Wyspy – to pomysły rządu na pobudzenie ruchu turystycznego w Wielkiej Brytanii po pandemii.

Plan Odbudowy Turystyki to projekt, dzięki któremu firmy obsługujące podróże krajowe i przyjazdowe ma szybciej odrobić straty z pandemii. Zakłada pobudzenie ruchu wewnątrz kraju, a w dłuższym czasie także analizę trendów kształtujących branżę. Poniżej dalsza część artykułu

Brytyjskie Ministerstwo Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu ogłosiło Plan Odbudowy Turystyki. Głównym celem jest przywrócenie ruchu krajowego do poziomu sprzed pandemii do 2022 roku, a przyjazdowego do 2023 roku. W obu wypadkach oznaczałoby to roczne przyspieszenie niż przewidują niezależne analizy.

Plan składa się z kilku części – jesienią w życie wejdzie program voucherowy z budżetem w wysokości 10 milionów funtów. Ludzie grający Loterię Narodową, będą w zamian za losy mogli uzyskać bony do różnych atrakcji turystycznych. Będą one ważne od września do marca.

Kolejny pomysł to stworzenie nowego paszportu kolejowego, dzięki któremu Brytyjczycy będą podróżować taniej po kraju. Inicjatywa opiera się na sukcesie programu BritRail – biletu sprzedawanego przez VisitBritain, z którego mogą korzystać tylko goście zagraniczni. Pozwala on mniej płacić za przejazdy po Wielkiej Brytanii, obejmuje też zniżki do wybranych atrakcji turystycznych.

W perspektywie długoterminowej ministerialny program zakłada też wykorzystanie danych z przejść granicznych do dalszego wsparcia sektora. Chodzi o ich gromadzenie i udostępnianie branży turystycznej, co pozwoli jej śledzić trendy – jak na przykład zainteresowanie turystyką aktywną (np. sportami wodnymi, wędrówkami), czy zrównoważoną formą wypoczynku – i pomoże lepiej zaplanować akcje promocyjne i dopasować produkty turystyczne do potrzeb podróżnych.

Jeszcze w tym roku rząd ma stworzyć Plan dla Turystyki Zrównoważonej – chodzi o ograniczenie negatywnego wpływu sektora na środowisko naturalne i uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności przy utrzymaniu korzyści gospodarczych, jakie daje turystyka. W tym programie ujęte będą takie inicjatywy, jak wytyczenie szlaku dookoła Wyspy – to najdłuższa trasa tego typu na świecie, na której będą znajdować się stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Budżet przedsięwzięcia to miliard funtów.

Turystyka jest ważnym segmentem gospodarki Wielkiej Brytanii. Przed wybuchem pandemii szacowano, że w 2020 roku zrealizowanych będzie 100 milionów wycieczek połączonych z co najmniej jednym noclegiem. W 2019 roku na Wyspy przyjechało 41 milionów ludzi, którzy zostawili tu 28 miliardów funtów. W ramach pomocy rządowej przedsiębiorcy z sektorów zakwaterowania i czasu wolnego otrzymali w sumie ponad 25 miliardów funtów pomocy w postaci zapomóg, pożyczek i zwolnień z podatków.

Plan pobudzenia turystyki zakłada też działania na przyszły rok – kotwicami mają być Platynowy Jubileusz Królowej, Festival UK 2022 i zawody Birmingham 2022 Commonwealth Games.

W związku z tym pierwszym wydarzeniem Brytyjczycy będą mieli dodatkowe wolne dni, rząd planuje też wesprzeć sektor działaniami promocyjnymi.

– Turystyka jest jednym z największych dóbr narodowych, jej znaczenie dla gospodarki jest ogromne, to ważny pracodawca – mówi minister turystyki Nigel Huddleston.

I tłumaczy, że Plan Odbudowy Turystyki będzie podstawą restartu sektora i powrotu do normalności nawet w krótszym czasie niż wynikałoby to z prognoz.

– To był trudny rok dla branży turystycznej, szczególnie dla naszych miast, ale wiem, że są już gotowe, by powitać turystów, zachęcam wszystkich do ponownego odkrywania Wielkiej Brytanii – dodaje.