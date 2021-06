Cypr ma nowe turystyczne logo  

– Musieliśmy wymyślić na nowo, unowocześnić hasło „Love Cyprus”. Fraza ta ma być zaproszeniem, „call to action”. Musieliśmy zrozumieć, co ona oznacza – referował George Iacovou. – Za co my, Cypryjczycy, kochamy Cypr? Nie ma jednej rzeczy, która by się wyróżniała. Cypr to unikatowe połączenie różnych elementów, takich jak przygoda, kultura, styl życia, nstura, to amalgamat doświadczeń, z których każdy może wybrać to, które mu odpowiada. Dlatego właśnie kochamy Cypr i zachęcamy ludzi na całym świecie, by pokochali go na swój własny sposób – tłumaczył.