Grecja inwestuje w turystykę niszową

W czasie swojego wystąpienia Theocharis podkreślał, że turystyka była jedną z branż najmocniej dotkniętych przez pandemię. Z zadowoleniem stwierdził, że fundusze, które powinny zostać wypłacone w lipcu, zostaną przeznaczone na pomoc dla sektora. Pozwoli to podnieść jakość usług i stworzyć nowe miejsca pracy.

Jak mówi minister, strategia opiera się na dwóch filarach – zielonym i niebieskim. Ten pierwszy odnosi się do rozwoju turystyki winnej, agroturstyki i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, drugi do poprawy infrastruktury w marinach, tworzenie plaż dostępnych dla wszystkich, parków do nurkowania i innych aktywności związanych z wypoczynkiem wodnym.