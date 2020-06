Zagraniczni turyści w Polsce – pękło 20 milionów

W 2019 roku Polskę odwiedziło 21,1 miliona turystów z zagranicy, to jest o 7,8 procent więcej niż w roku poprzednim – podał Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, zastrzegając, że są to dopiero szacunkowe dane. Większość z nich, bo 14,3 miliona, to obywatele krajów Unii Europejskiej (w 2018 roku było ich 13,6 miliona).

