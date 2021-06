Izabela Stelmańska prezesem Mazowieckiej ROT

Na co dzień Stelmańska pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie pracuje od 1999 roku. Jest doświadczonym samorządowcem, menedżerem publicznym, ekspertem do spraw turystyki i promocji. Od początku swojej pracy w samorządzie prężnie działa na rzecz rozwoju turystyki na Mazowszu, biorąc między innymi czynny udział w opracowywaniu strategii rozwoju turystyki dla województwa – czytamy w komunikacie..

Nie boi się wyzwań, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych – pisze MROT o nowej prezes. Organizowała powrót do kraju ponad 10 tysięcy turystów niewypłacalnych biur podróży. Aktywnie uczestniczy w pracach związanych ze zmianą przepisów dotyczących turystyki, bo turystyka to nie tylko jej praca, ale przede wszystkim pasja.

– Na co dzień MROT jest moim pierwszym partnerem we współpracy w zakresie rozwoju turystyki na Mazowszu i teraz współpraca ta zacieśni się jeszcze bardziej – mówi Izabela Stelmańska.

– Za cel stawiam sobie przede wszystkim zrealizowanie dużych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych. Pracujemy obecnie nad pięcioma międzyregionalnymi projektami, które mają szansę na finansowanie w ramach programu dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (nowa perspektywa budżetowa uwzględnia w nim dodatkowo tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli część województwa mazowieckiego bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – red.). MROT na pewno będzie głównym partnerem w realizacji tych przedsięwzięć. Są to między innymi włączenie województwa mazowieckiego do Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo poprzez utworzenie łącznika biegnącego z województwa świętokrzyskiego przez Mazowsze na Warmię i Mazury, utworzenie we współpracy z województwami podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły czy udrożnienie drogi wodnej Pisa-Narew do jezior mazurskich – relacjonuje Stelmańska. – Na tym etapie trudno jednak powiedzieć, czy projekty te zostaną zrealizowane – zastrzega.