Moskwa dała zielone światło. Rosjanie wracają do Turcji

– W rezultacie zapadła decyzja o przywróceniu wszystkich lotów do Turcji od 22 czerwca – informuje wicepremier Rosji Tatiana Golikowa, cytowana przez turecką agencję informacyjną Anadolu Agency. Dotyczy to zarówno rejsów regularnych, jak i czarterowych.

Zgodnie z decyzją Moskwy Rosjanie nie mogli latać do Turcji od 15 kwietnia. Powodem była duża liczba zakażeń koronawirusem w tym kraju. Początkowo zakaz obowiązywał do 1 czerwca, później został przedłużony do 21 czerwca.