W Chorwacji przybywa turystów

Minister turystyki Chorwacji Gari Cappelli przekazał, że od 1 do 13 czerwca do Chorwacji przyjechało 188 tysięcy turystów, którzy wykupili milion noclegów. Liczby te odpowiadają odpowiednio 20 i 24 procentom wartości osiągniętych w pierwszym półroczu zeszłego roku. 14 czerwca w kraju przebywało 115 tysięcy turystów, czyli około 20 procent zeszłorocznej liczby. Goście najczęściej wybierali Istrię, żupanię primorsko-gorska ze stolicą w Rijece i Zadar. Przychody z turystyki sięgnęły już 50 procent wartości zeszłorocznych, w żupanii pożedzko-slawońskiej nawet 61 procent.

Ministerstwo szacuje, że w tym roku przychody z turystyki dojdą do 30-35 procent tych z 2019 roku, w Istrii i żupanii primorsko-gorskiej nawet 40 procent. Statystyki dla tej drugiej mówią, że liczba gości, którzy już przyjechali, odpowiada 21 procentom wartości z zeszłego roku, natomiast liczba wykupionych noclegów 29 procentom. 45 procent turystów to goście krajowi, 34 procent przyjechało ze Słowenii, 15 procent z Niemiec, 12 procent z Austrii i Czech. Najpopularniejszymi kierunkami były dotąd Rovinj, Vir, Mali Lošinj, Medulin i Krk.

Szef resortu turystyki zapewnia, że trwają prace nad uruchomieniem lotów do Dubrownika, natomiast rejsy Ryanaira do Zadaru będą prawdopodobnie dofinansowane. W przyszłym tygodniu zaczną latać samoloty z Düsseldorfu i Hamburga na Krk, a pociągi z Czech będą kursować trzy razy w tygodniu, choć istnieje szansa, że będą to cztery połączenia tygodniowe. Z zapowiedzi wynika, że przyjedzie nimi 10 tysięcy pasażerów. Dla Chorwacji ważni są też klienci z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Izraela i dalekich krajów. We wrześniu resort będzie rozmawiał o przyjazdach z Chin i Korei Południowej.