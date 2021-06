Loteria na Kanarach. Do wygrania bony turystyczne po 200 euro

Z danych Promoturu wynika, że od stycznia do kwietnia tego roku popyt doszedł do 76 procent z tego samego okresu okresu 2019 roku. Latem zeszłego roku turyści krajowi wsparli kanaryjską turystykę wyjątkowo licznymi przyjazdami, ich udział w rynku wzrósł z 19 procent dwa lata temu do 36 procent. Dla obiektów noclegowych równie istotni byli goście z lądowej części Hiszpanii – zeszłego lata wykupili 25 procent wszystkich noclegów, podczas gdy w 2019 roku było to jeszcze 15 procent.

Strategia pobudzania turystyki przygotowana przez ministerstwo opiera się na czterech filarach. Pierwszy to kampania reklamowa przeznaczona dla mieszkańców, jej budżet wynosi milion euro. Ma ona wspierać trzy kolejne, na które rząd przeznaczył 15 milionów euro – po 5 milionów na każdą z nich. Działania będą prowadzone do grudnia tego roku.

W podobny sposób będzie można uzyskać voucher do wykorzystania w biurze podróży. W tym wypadku Kanaryjczycy nie będą musieli dokładać pieniędzy z własnej kieszeni, by z niego skorzystać. Należy go przeznaczyć na pakiet turystyczny obejmujący wypoczynek co najmniej pięciodniowy, od lipca do września, lub trzydniowy, od października do grudnia.