Senat: Bon turystyczny dla seniorów. W Sejmie raczej bez szans

Projekt ustawy zakłada, że emeryci i renciści dostaną jednorazową dopłatę do wypoczynku w wysokości 500 złotych w formie Polskiego Bonu Turystycznego. Jeśli Sejm zgodziłby się na taką zmianę, seniorzy mogliby zapłacić bonem – tak jak jest teraz w wypadku rodzin z dziećmi – za pobyt w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym między 1 września tego roku a 31 marca 2022 roku. Ta druga data to data, do kiedy ważne są obecne bony, te z których korzystają obecnie dzieci do lat 18.