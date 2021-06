Brytyjska branża turystyczna organizuje swój dzień w parlamencie

Traveldayofaction – takie hasło towarzyszy projektowi zainicjowanemu przez organizacje branży turystycznej w Wielkiej Brytanii. 23 czerwca, bo na ten dzień zaplanowane zostało wydarzenie, branża będzie apelować do rządu o bezpieczne przywrócenie podróży zagranicznych zgodnie z założeniami planu przygotowanego przez grupę roboczą ds. turystyki międzynarodowej. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę, że podróże zagraniczne będą odbudowywać się wolniej niż początkowo zakładano, szczególnie w porównaniu z wyjazdami krajowymi, a to oznacza, że potrzebna będzie pomoc finansowa.

W akcji udział biorą ABTA, Airlines UK, Airport Operators Association, BAR UK, UKinbound, Business Travel Association, Advantage Travel Partnership, TTNG, IATA i 11 innych członków koalicji Save Future Travel. Organizacje apelują do linii lotniczych, lotnisk, touroperatorów, agentów i usługodawców, by przyłączyły się do projektu.