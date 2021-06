Stany Zjednoczone szykują bezpieczny restart turystyki

Eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii będą wspólnie pracować nad bezpiecznym przywróceniem podróży zagranicznych – poinformował przedstawiciel Białego Domu.

Po 15 miesiącach ograniczeń podróży wynikających z pandemii koronawirusa rząd Stanów Zjednoczonych chce przywrócić swobodę przemieszczania się. Jak informuje przedstawiciel Białego Domu, którego bez podania nazwiska cytuje agencja Reutera, administracja prezydenta Joego Bidena pracuje nad stworzeniem grupy roboczej, która zajmie się bezpiecznym restartem podróży zagranicznych. W jej skład mają wejść eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Poniżej dalsza część artykułu

Inny urzędnik amerykański stwierdził jednak, że rząd nie zniesie zbyt szybko zakazu przyjazdów do USA z większości krajów świata, bo wspomniany zespół potrzebuje czasu. Biały Dom poinformował już linie lotnicze i innych uczestników branży turystycznej o powołaniu grupy roboczej. Kiedy nastąpi pełne otwarcie, na razie nie wiadomo, zgodnie z zapewnieniami wszystkie decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem analiz i rekomendacji ekspertów ds. zdrowia publicznego.

Grupie przewodniczyć będą przedstawiciele Zespołu ds. covidu Białego Domu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i innych agend amerykańskich.

Wcześniej CDC poluzowało ostrzeżenia przed wyjazdami do 110 krajów i obszarów, włączając w to Kanadę, Meksyk, Japonię, RPA i Iran, ale nie zniosło ograniczeń dotyczących podróży, wynikających z pandemii koronawirusa. W wypadku 61 krajów zmieniono poziom ostrzeżeń z „4” na „3”, czyli z zakazu wyjazdu do komunikatu „rozważ podróż”. W tej grupie znalazła się też Polska. – To znaczy, że nie będzie zmian w naszych planach odbudowywania siatki amerykańskiej – powiedział „Rzeczpospolitej” rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Wcześniej przyznał, że powrót do obsługi wszystkich amerykańskich kierunków zależy od popytu na te loty i otwierania się rynku amerykańskiego.

W sezonie letnim LOT poleci z Warszawy do Nowego Jorku na lotniska JFK i Newark (po siedem razy w tygodniu), do Chicago (w niektórych okresach największego nasilenia ruchu nawet dwa razy dziennie), oraz do Miami i Los Angeles (po dwa razy w tygodniu). Wznowione zostaną także loty z portów regionalnych. Od 20 czerwca z Krakowa będzie można polecieć raz w tygodniu do Chicago i na JFK, a z Rzeszowa , również raz w tygodniu, do Chicago.

Rząd Joego Bidena jest już naciskany przez część urzędników, którzy zwracają uwagę, że mieszkańcy regionów przy granicy z Kanadą ponoszą straty finansowe z powodu obostrzeń. USA nie zezwalają na podróże inne niż konieczne z i do Meksyku oraz Kanady. Z kolei linie lotnicze chcą zniesienia restrykcji zakazujących podróży do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom Wielkiej Brytanii, krajów Schengen, Irlandii, Chin, Indii, RPA, Iranu i Brazylii.

W poniedziałek szefowie wszystkich pasażerskich linii lotniczych operujących między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią zaapelowali do rządów obu krajów o zniesienie ograniczeń na trasach transatlantyckich. Jednocześnie przewoźnicy nie spodziewają się, by nastąpiło najwcześniej to przed 4 lipca, bo Amerykanie będą chcieli zaszczepić wcześniej jak najwięcej osób.