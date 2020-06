Za wysokie ceny na bułgarskich plażach? Ministerstwo ukarze

Ministerstwo Turystyki Bułgarii zapowiedziało już kilka tygodni temu, że w tym roku obniży koszty dzierżawy odcinków plaż dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić tam działalność, na przykład wynajmować leżaki i parasole. Firmy miały za to pobierać w tym roku mniejsze opłaty niż zazwyczaj i to o co najmniej 50 procent. W wypadku złamania tego przepisu grozi im mandat w wysokości 50 tysięcy lewów (około 113,5 tysiąca złotych), jeśli przedsiębiorca drugi raz zostanie przyłapany na nieprzestrzeganiu prawa, kara wyniesie już 100 tysięcy lewów.

