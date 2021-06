Sycylia: Zapłać za dwa noclegi, trzeci dostaniesz gratis Fot. Pixabay

Marzena German

See Sicily to program, którego celem jest wsparcie restartu turystyki na Sycylii po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. Turyści, którzy zapłacą za dwa noclegi, trzeci otrzymają za darmo. W pakiecie są też wejściówki do instytucji kultury, wycieczka z przewodnikiem, a nawet zniżka na samolot.