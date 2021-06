Badanie – po pandemii dla turystów najważniejszy spokój

Różnice w oczekiwaniach widoczne są już w kwestii poszukiwania inspiracji i konkretnych ofert. Przedsiębiorcy (54 procent) uważają, że na znaczeniu zyskają głównie pobyty na łonie natury. Tymczasem wśród turystów to kryterium znalazło się dopiero na trzecim miejscu. Podróżni chcą po pierwsze spędzić urlop w miejscu, w którym uciekną od tłumów (25 procent), a po drugie – znajdą spokój i odpoczynek (21 procent). Wypoczynek na łonie natury ma większe znaczenie dla tradycjonalistów, „krytykantów” i osób przywiązujących wagę do kwestii społeczno-ekologicznych.

Na znaczeniu wcale nie zyskały też bezpośrednie usługi doradcze. Z powodu pandemii stały się one ważniejsze tylko dla 9 procent klientów. To, co się liczy przede wszystkim, to elastyczne warunki rezygnacji lub zmiany w rezerwacji – każda z tych kategorii bardzo ważna jest dla 40 procent pytanych. Także przedsiębiorcy rozumieją wagę tego rodzaju podejścia.