Przejścia łączące dwie części Cypru ponownie otwarte

Jak podaje agencja prasowa Reuters, dziewięć punktów kontrolnych wzdłuż 180-kilometrowej linii zawieszenia broni, dzielącej wyspę, zostało ponownie dzisiaj otwarte dla ludności cywilnej. Przed pandemią przez punkty kontrolne codziennie przechodziły tysiące ludzi – do pracy, do rodziny, do znajomych. Korzystali z tego również turyści.

