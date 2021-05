Gdańsk, Giżycko, Opole i Lublin ze wspólną kartą turysty Fot. materiały prasowe

Nelly Kamińska

Gdańsk, Giżycko, Opole i Lublin wydały wspólną kartę turysty TripPass, która upoważnia do zniżek i darmowych wejść do kilkudziesięciu atrakcji turystycznych we wszystkich czterech miastach.