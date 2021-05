Ceny wynajmu samochodów skoczyły nawet o 300 procent. Winna pandemia

Nawet o 300 procent skoczyły ceny wynajmu samochodów – podaje portal branży turystycznej Tourism Review. Tak jest na przykład na Majorce. Z danych wypożyczalni Aevab i Baleval wynika, że podczas gdy normalnie za wynajem auta trzeba by w maju zapłacić od 30 do 50 euro, to teraz koszty sięgają 130, a nawet 150 euro za dzień.

Poniżej dalsza część artykułu