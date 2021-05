Hiszpania: Nie ścigamy się z innymi krajami w przywracaniu turystyki

Minister podkreśla, że z każdym tygodniem sytuacja się poprawia, a to wszystko dzięki postępującemu programowi szczepień. Jak zapewnia, plan, który został przyjęty w grudniu, a który zakłada, że do lata w kraju osiągnięta zostanie odporność stadna u 70 procent populacji, realizowany jest zgodnie z założeniami. – Dla nas to najważniejsza sprawa – podkreśla.