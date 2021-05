Poznań – darmowe bilety do muzeów dla hotelowych gości

Od jutra przez dwa miesiące turyści, którzy zameldują się w hotelach zrzeszonych w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, dostawać będą bezpłatne bilety do poznańskich muzeów – informuje PLOT w komunikacie.

– Pandemia była czasem wyjątkowo trudnej próby dla turystyki miejskiej – mówi cytowany w nim prezes PLOT Jan Mazurczak. – Ostatnie luzowanie obostrzeń umożliwiło otwarcie hoteli, muzeów i wielu atrakcji turystycznych. Jednak do powrotu turystyki ciągle długa droga, dlatego Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy ze zrzeszonymi w niej hotelami i najważniejszymi atrakcjami turystycznymi zaproponowała akcję, której celem jest stworzenie dodatkowej zachęty do spędzenia czasu w Poznaniu i skorzystania z jego oferty – dodaje.