Pierwsi turyści wypoczywają już w Grecji

Od 14 maja do Grecji można już przyjeżdżać turystycznie, dozwolone są też podróże między regionami kraju. By być zwolnionym z kwarantanny, trzeba okazać zaświadczenie o przyjętej szczepionce na covid-19 lub negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.

TUI zapowiedział, że należąca do niego linia lotnicza TUIfly tylko w piątek wykonać miała sześć lotów do Grecji, na maj zaplanowanych zostało ponad 120 rejsów, jeszcze więcej na czerwiec, głównie na Kretę, Korfu, Kos i Araksos. Z kolei na lotnisko Kalamata na Peloponezie ma w tym miesiącu przylecieć 21 samolotów z Niemiec i ze Szwajcarii.

Grecja planuje zaszczepić mieszkańców wysp do końca czerwca, by w ten sposób zagwarantować im bezpieczeństwo im i gościom, którzy przyjadą na wypoczynek. Turystyka odpowiada za około 20 procent greckiego PKB. W 2019 roku do kraju przyjechało ponad 33 milionów gości, a przychody z tego tytułu wyniosły 18 miliardów euro. W zeszłym roku wskaźniki te spadły odpowiednio do 7 milionów i 4 miliardów euro. Tamtejsza branża szacuje, że w tym roku powinny one dojść do 40 procent wartości sprzed dwóch lat.