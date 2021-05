Grecja: Szlaki kulturowe pozwolą odbudować gospodarkę

Szlaki nawiązują do różnych okresów w historii kraju. Są to „Śladami apostoła Pawła”, „Kulturowa Egnatia Odos” (chodzi o grecką część europejskiej autostrady, która w tym kraju zaczyna się przy zachodnim porcie Igoumenitsa i ciągnie się do granicy z Turcją w Kipoi), „Droga na zachód – od Homera do Cervantesa”, „Monumentalne dzieła cyklopów i ludzi w erze mykeńskiej” i „Sieć zamków – od Bizancjum do imperium Ottomanów”.