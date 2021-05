Londyn zaprasza Brytyjczyków na wakacje

„Let’s Do London” to nazwa kampanii promującej Londyn wśród podróżnych krajowych. Projekt obejmie nie tylko działania reklamowe, ale też organizację wydarzeń. W mieście pojawią się nowe instalacje artystyczne, odbędą się imprezy kulturalne, wystawy, przedstawienia teatralne i sportowe. Do projektu przyłączyły się znane londyńskie muzea, galerie i inne atrakcje turystyczne, ale też artyści, szefowie kuchni, a przede wszystkim władze miasta. Ich wspólnym celem jest pozyskanie jak najwięcej turystów krajowych, ale też zachęcenie samych mieszkańców Londynu do przyjechania do centrum i skorzystania z oferowanych atrakcji.

