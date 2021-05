Hiszpania – miejsc w samolotach z Polski prawie tyle, ile w 2019 roku

Od maja do lipca linie lotnicze zaoferują ponad 17,8 miliona miejsc pasażerom lecącym do Hiszpanii. To nadal o ponad 45 procent mniej niż przed pandemią. W tym roku na tle innych rynków wyróżnia się Polska – liczba miejsc w samolotach z Polski jest tylko o 4 procent niższa niż w 2019 roku.

Linie lotnicze przygotowały ponad 17,8 miliona miejsc w samolotach do Hiszpanii na okres od maja do lipca – wynika z analizy Turespana, na którą powołuje się hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur. Dla porównania rok temu było to zaledwie 3,7 miliona, co oznacza wzrost o 385,9 procent. Poniżej dalsza część artykułu

Jeśliby zestawić te dane z tymi sprzed pandemii, nadal obserwuj się spory spadek, który wynosi 45,9 procent. Widać go na wszystkich rynkach, ale, co ciekawe, w wypadku Polski jest najniższy, bo wynosi tylko 4 procent. Najgorzej sytuacja przedstawia się w wypadku Chin, gdzie miejsc w samolotach będzie o 91,1 procent mniej, oraz Stanów Zjednoczonych i Finlandii – tu oferowanie zostało zredukowane odpowiednio o 77,7 i 77,1 procent.

W liczbach bezwzględnych najwięcej pasażerów powinno przylecieć z Wielkiej Brytanii – przewoźnicy zaplanowali, że przywiozą do Hiszpanii ponad 4,4 miliona osób, co przekłada się na wzrost rok do roku o 501 procent i spadek wobec 2019 roku o 45 procent. Drugim najważniejszym rynkiem źródłowym są Niemcy – tamtejsi podróżni mają do dyspozycji 2,9 miliona miejsc, czyli o 290,2 procent więcej niż w 2020 roku, ale o 41,1 procent mniej niż przed pandemią. Na trzecim miejscu pod względem wielkości rynku znalazły się Włochy z 1,6 miliona miejsc (plus 446,6 procent rok do roku i minus 39 procent wobec 2019 roku).

Czwarta pozycja należy do Francji (1,3 miliona miejsc, plus 384,6 procent rok do roku i minus 45,7 procent wobec 2019 roku). Polska zajmuje dziewiąte miejsce – od maja do lipca w siatce połączeń znalazło się 379 tysiąca miejsc. Podczas gdy w maju będzie ich 49,5 tysiąca, to w czerwcu już nieco ponad 150 tysięcy, a w lipcu 179 tysięcy.