Gdańsk nagradza mieszkańców za zwiedzanie miasta

15 maja, po wielu tygodniach zamknięcia, wszystkie gdańskie instytucje kultury i nauki znów będą otwarte – pisze Gdańska Organizacja Turystyczna w komunikacie. To doskonały moment, aby skorzystać z przywileju przysługującego użytkownikom Gdańskiej Karty Mieszkańca – bezpłatnych wejść raz w roku do najważniejszych i najpopularniejszych obiektów – zachęca GOT.

