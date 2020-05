Kto kreatywnie czeka na turystów?

POT zorganizował konkurs na przełomie kwietnia i maja. Na filmie musiały znaleźć się hasła z hasztagami: #CzekamyNaWas, #DoZobaczeniaWkrótce, #OdpoczywajwPolsce. Do udziału zaproszono miejsca i obiekty uhonorowane Certyfikatem POT w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny lub tytułem Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej EDEN, a także laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne i konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.

– Polska branża turystyczna powoli wraca do dawnej aktywności po przymusowej przerwie – wyjaśnia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Od 4 maja mogą być otwarte hotele i obiekty noclegowe. To tylko kwestia czasu, kiedy turyści będą mogli odwiedzać wszystkie atrakcje turystyczne. Chcieliśmy przypomnieć Polakom, jak wiele ciekawych miejsc czeka na nich i już zachęcić ich do planowania przyszłych podróży.