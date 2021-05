Baleary: 100 euro bonu turystycznego dla mieszkańca

Jak podkreśla Armengol, sezon turystyczny będzie opóźniony, a połączeń lotniczych nie ma tylu, ilu region by sobie życzył. Rząd chciałby, żeby turyści przyjeżdżali do jesieni, a jnawet do Bożego Narodzenia. Zaplanował więc działania marketingowe, które będzie prowadził poza szczytem sezonu z przewoźnikami lotniczymi i morskimi. Liczy na zwiększenie liczby połączeń na trasach krajowych i międzynarodowych – te lotnicze muszą być realizowane na wszystkie trzy lotniska regionu (na Majorkę, Minorkę i Ibizę).

W ramach programu promowane będą istniejące trasy, a firmy, które chcą skorzystać z programu – jego budżet to 5 milionów euro – muszą utrzymać połączenia do 15 listopada.

Kolejny element planu to dofinansowanie wydarzeń. Na to rząd przeznaczy 2 miliony euro. Chodzi o wykorzystanie dziedzictwa historyczneego, kulturowego i walorów przyrody i zmienić je w atrakcje turystyczne.

Trzeci obszar działań to promocja turystyki krajowej. Rząd przeznaczy 2 miliony euro na vouchery dla mieszkańców regionu. 100 euro na osobę będzie można wykorzystać na pobyty obejmujące co najmniej dwa noclegi – trzeba będzie je zamówić w biurze podróży lub w obiekcie współpracującym z Agencją Rozwoju Turystyki Balearów (AETIB). Vouchery będą ważne od 15 do 30 czerwca i od 1 września do 15 listopada.