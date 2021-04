Autentyczna, radosna i dumna – Teneryfa ma nowe hasło i logo

Nową strategią marketingową władze wyspy chcą przekonać turystów, że Teneryfa to miejsce różnorodne, do którego warto wracać. To również kierunek, którego się doświadcza, a nie który się „tylko” odwiedza, co zgodne jest z oczekiwaniami dzisiejszych podróżnych. Wartościami marki są radość, autentyczność, szczerość, spontaniczność, nowoczesność i witalność, ale też duma, odpowiedzialność społeczna, równość, poczucie przynależności i różnorodność.