Meksyk wprowadza nowy podatek turystyczny

Podatek wyniesie 224 peso, co w przeliczeniu daje około 11 dolarów. Turyści mogą go opłacić przed przyjazdem, w momencie przekraczania granicy lub w trakcie pobytu – generalnie należy to zrobić przed podróżą powrotną. W związku z tym Sekretariat Finansów i Planowania wprowadza system Visitax, przez który będzie można płacić podatek. To strona internetowa, na której podróżni wypełnią prosty formularz i uiszczą wymaganą kwotę. Trzeba będzie podać liczbę podróżnych, nazwisko, wiek i numer paszportu, datę wyjazdu i dane potrzebne do realizacji płatności elektronicznej.