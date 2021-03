Wybuchł wulkan na Islandii. Lotnisko w Reykjaviku zamknięte

Wulkan Fagradalsfjall znajduje się w południowo-zachodniej części Islandii, na półwyspie Reykjanes. To około 40 km od Reykjaviku.

Erupcja wulkanu Eyjafjallajökull w południowej Islandii w 2010 roku spowodowała, że nad Europą zawisła chmura pyłów. Spowodowało to zamknięcie przestrzeni powietrznej w większości krajów kontynentu. Turyści nie mogli wrócić do swoich krajów przez kilka dni. Touroperatorzy albo przedłużyli im pobyt w dotychczasowych warunkach, albo przenosili ich do innych hoteli.